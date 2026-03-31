متابعة قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية بعزبه البرج



تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيتريات اعتبارًا من اليوم فى الساعة التاسعة مساءًا ماعدا يومى الخميس والجمعة فى تمام العاشرة مساءًا، و فى ضوء توجيهات الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط بالانتشار الميداني لمتابعة آليات التنفيذ بنطاق مراكز ومدن المحافظة وترشيد استهلاك الكهرباء

أجرى اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، جولة ميدانية استهدفت المرور على عدد من المناطق بمدينة عزبة البرج، لمتابعة غلق المحال العامة وفقًا للقرار و الضوابط المُعلن عنها .

وتم خلال الجولة التأكيد على المتابعة المستمرة للتنفيذ و إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى مخالفات لذلك.