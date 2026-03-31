والد الفتاة جولي: ابنتي تصارع الموت منذ 20 عاما.. وزراعة القلب الأمل الأخير لإنقاذها

في واحدة من الحالات الإنسانية المؤلمة التي تكشف حجم المعاناة التي قد تعيشها بعض الأسر مع الأمراض المزمنة، يروي هاني، والد الفتاة جولي التي ظهرت مع السير مجدي يعقوب، تفاصيل رحلة طويلة من الألم بدأت منذ الشهور الأولى من عمر ابنته، واستمرت لسنوات من العلاج والمتابعة دون توقف.

ومع تدهور حالتها الصحية مؤخرًا، تتصاعد المخاوف داخل الأسرة، في ظل تأكيد الأطباء أن التدخل العاجل بإجراء عملية زراعة قلب أصبح الأمل الوحيد لإنقاذ حياتها.

بداية المعاناة منذ الشهور الأولى بعد الولادة



وقال هاني، والد جولي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن معاناة ابنته بدأت في وقت مبكر، حين تعرضت لوعكة صحية شديدة وهي في الشهر السابع بعد ولادتها، ليتم تشخيص حالتها بضعف حاد في عضلة القلب، وتوصلوا إلى مستشفى دكتور محدي يعقوب، مؤكدًا أن رحلة علاجها استمرت منذ ذلك الوقت لأكثر من 20 عامًا دون انقطاع.

وأوضح الأب، أن الحالة الصحية لجولي شهدت تدهورًا ملحوظًا على مدار السنوات، مشيرًا إلى أنها خضعت في عام 2018 لعملية تركيب جهاز مساعد لعضلة القلب، وهو جهاز تعيش به بشكل دائم، إلى جانب خضوعها لمتابعات طبية دورية، إلا أن حالتها ساءت مؤخرًا بشكل كبير.

جراحة معقدة استمرت 38 ساعة بسبب عدوى خطيرة



وأضاف هاني، أن ابنته اضطرت العام الماضي للخضوع لعملية جراحية معقدة استمرت نحو 38 ساعة، وذلك لتغيير الجهاز بعد تعرضه لعدوى خطيرة، لافتًا إلى أن حالتها كانت حرجة للغاية خلال تلك الجراحة.

وتابع، أن جولي لم تعد قادرة على مغادرة المستشفى، حيث تتدهور حالتها سريعًا عند تقليل أو إيقاف المضادات الحيوية، ما يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة وحدوث تسمم في الدم، فضلًا عن تعرضها لنزيف متكرر.

وأشار والد جولي، إلى أن الأسرة تقيم داخل المستشفى منذ ما يقرب من 8 إلى 9 أشهر بشكل متواصل، دون أي تحسن يُذكر في حالتها، مؤكدًا أن الأطباء أجمعوا على أن الحل الوحيد لإنقاذ حياتها يتمثل في إجراء عملية زراعة قلب في أقرب وقت ممكن.

وكشف، عن حصول الأسرة على موافقة مبدئية من أحد المراكز الطبية المتخصصة في أبوظبي لاستقبال الحالة وإجراء الجراحة، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في التكلفة المرتفعة للعملية، والتي تُقدر بنحو مليون و200 ألف درهم إماراتي.

وأضاف هاني، أن الأسرة تسعى حاليًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح حساب رسمي تحت إشراف الجهات المختصة، بهدف جمع التبرعات من الراغبين في المساعدة داخل مصر وخارجها.

واختتم والد جولي تصريحاته، بمناشدة عاجلة للجهات المعنية وأهل الخير، مؤكدًا أن حالة ابنته لا تحتمل التأجيل، وأن كل يوم يمر دون إجراء الجراحة يمثل خطرًا حقيقيًا على حياتها.