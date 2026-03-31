«رحلة البحث عن الحقيقة».. محمد خميس يروي كواليس أخطر قضية خطف طفل استمرت 11 عامًا

يروي محمد خميس، المربي للطفل فارس، تفاصيل قصة بدأت قبل سنوات طويلة، داخل منزل مضطرب الخلافات، قائلاً إن حياته الزوجية كانت مليئة بالمشكلات منذ البداية، خاصة في مسألة الإنجاب، حيث كان يسعى لتأجيلها بسبب ظروفه المادية، بينما كانت زوجته تُخفي عنه حقيقة حملها.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية "نهال طايل" في برنامج "تفاصيل"المذاع على قناة "صدى البلد": "أنا ما كنتش بدور على مشكلة، أنا كنت بدور على الحقيقة، طفل ربيته بإيدي، حبيته كأنه روحي، طلع في الآخر مش ابني، وطلع مخطوف من حضن أمه بقاله 11 سنة، والله ما كان قدامي غير طريق واحد، أوصله لأهله مهما كان التمن، حتى لو خسرت نفسي وكل اللي حواليا.

وأضاف أن الخلافات استمرت لسنوات، رغم محاولات الصلح المتكررة، حتى وصلت الأمور إلى أزمات كبيرة، لكنه لم يشك يومًا في أن هناك جريمة أكبر تُحاك في الخفاء.

واستكمل أن زوجته أخبرته في أحد الأيام بأنها على وشك الولادة، وأنها توجهت إلى أحد المستشفيات، ثم عادت بعد ساعات ومعها طفل حديث الولادة، ولم يشك الرجل حينها، خاصة مع مظهر الحمل الذي كان يراه يوميًا، ليبدأ في التعامل مع الطفل على أنه ابنه، ويمنحه كل الحب والرعاية، رغم حالته الصحية الحرجة.

ويقول: "الطفل كان تعبان جدًا، عنده مشاكل في القلب وفتاق إربي، وقعدنا شهور في المستشفيات، وكنت بروح وأيجي عليه لحد ما ربنا شفاه".

ارتبط محمد خميس بالطفل بشكل كبير، حتى أصبح الأب والأم بالنسبة له، حيث اصطحبه إلى المسجد، واهتم بتعليمه، وتمكن من تحفيظه 13 جزءًا من القرآن الكريم، موضحًا أن الطفل كان الأقرب إلى قلبه، خاصة بعد رحلة المرض الطويلة التي جمعتهما، دون أن يدرك أن هذه العلاقة مبنية على جريمة خطف.

بدأت خيوط الحقيقة تظهر في أواخر 2023، في الظهور، بعد تصاعد الخلافات الزوجية بشكل حاد، وظهور اتهامات خطيرة طالت شرفه، ما دفعه إلى البحث والتدقيق، ومع تصاعد الضغوط والاتهامات من المحيطين به، لجأ إلى إجراء تحليل DNA، لتكون الصدمة الكبرى "الطفل ليس من صلبه".

لم يتوقف الأمر عند التحليل، بل تم تسجيل مكالمة مع الزوجة، اعترفت خلالها بأنها فقدت جنينها في الشهر الثامن، ثم تعرفت على سيدة في المستشفى، واستولت على طفلها وهربت به من الباب الخلفي، وهذا الاعتراف كشف أن الطفل لم يكن مجرد "ابن مجهول النسب"، بل ضحية جريمة خطف مكتملة الأركان.

بدأ محمد خميس رحلة شاقة للبحث عن أهل الطفل، مستخدمًا كل الوسائل الممكنة، بداية من الإنترنت، حيث كتب "خطف طفل 2015 الإسكندرية"، ليجد واقعة واحدة فقط مطابقة للتاريخ، وبمطابقة البيانات، اكتشف أن الطفل هو "فارس ممدوح أحمد"، المختطف منذ عام 2015.

وبمراجعة تاريخ الميلاد، والتقارير المنشورة، والتفاصيل الطبية، تأكد خميس أنه أمام نفس الطفل، ليبدأ في التواصل مع جهات مختلفة حتى تمكن من الوصول إلى بيانات الأسرة الحقيقية.

ويصف تلك اللحظة: "كنت ماسك شهادة الميلاد وساجد لله.. حسيت إن ربنا هو اللي بيقودني خطوة خطوة"، ولم تكن الرحلة سهلة، حيث تعرض لضغوط شديدة من المحيطين به، الذين طالبوه بالتستر على الأمر حفاظًا على أسرته، خاصة أنه يعول عدة أفراد.

تمكن محمد خميس من إعادة الطفل إلى أسرته الحقيقية، بعد رحلة استمرت سنوات من الشك والبحث، لينهي واحدة من أغرب قضايا الخطف التي استمرت لأكثر من 11 سنة.