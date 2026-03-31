إطلالات متنوعة.. درة تُبرز عشقها للون الأسود في صور جديدة

شاركت درة جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة التي ظهرت فيها بإطلالات متنوعة يغلب عليها اللون الأسود، في إشارة واضحة لتفضيلها هذا اللون الكلاسيكي.

وتألقت درة بإطلالات جمعت بين الأناقة في السهرات والبساطة في اللوك الكاجوال، حيث اعتمدت تصاميم مختلفة أبرزت تنوع اختياراتها في تنسيق اللون الأسود بما يناسب أكثر من مناسبة.

وعلّقت النجمة التونسية على الصور قائلة: "لا أعرف لماذا أحب ارتداء الأسود بهذا القدر"، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بإطلالاتها الأنيقة.