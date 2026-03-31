خبرة دبلوماسية.. وزير العمل يهنئ نبيل فهمي بانتخابه أمينًا عامًا للجامعة العربية

تقدم حسن رداد وزير العمل، بخالص التهنئة إلى السفير نبيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق، بمناسبة انتخابه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية بالإجماع، خلفًا للسفير أحمد أبو الغيط.

وأعرب وزير العمل عن خالص تمنياته للسفير نبيل فهمي بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس تقدير الدول العربية لما يتمتع به من خبرة دبلوماسية رفيعة ومسيرة وطنية مشرفة في خدمة قضايا الأمة العربية.

كما أعرب الوزير عن ثقته في قدرة الأمين العام الجديد على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ودعم جهود التضامن والتكامل بين الدول العربية، بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو الاستقرار والتنمية.

واختتم وزير العمل تهنئته متمنيًا للسفير نبيل فهمي دوام النجاح في أداء هذه المسؤولية الكبيرة، بما يعزز من دور جامعة الدول العربية في خدمة القضايا العربية المشتركة.