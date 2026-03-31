محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. حملات تحصين موسعة للكلاب الضالة بدمنهور والمحمودية

محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع البلاغات المتعلقة بانتشار الكلاب الضالة، مشيرةً إلى استمرار جهود المحافظة المكثفة للحد من الظاهرة وتقليل مخاطرها، خاصة داء السعار، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة عددًا من الحملات الميدانية المكثفة، استجابةً لما تم رصده من شكاوى ومطالب المواطنين خلال الفترة الماضية، حيث تم تحديد أبرز البؤر التي تتطلب التدخل السريع والتعامل الفوري معها.

وفي نطاق المدينة الصناعية بدمنهور وعزبة أسعد بالمحمودية، تم تحصين عددًا من الكلاب الضالة باللقاح المخصص لذلك، إلى جانب تنفيذ حملات توعية إرشادية للمواطنين حول أساليب التعامل الآمن مع الحيوانات الضالة، وذلك استجابة مباشرة لشكاوى وتعليقات المواطنين عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على التزام المحافظة الكامل بمواصلة العمل الميداني والمتابعة المستمرة، داعيةً المواطنين إلى التعاون الإيجابي والإبلاغ الفوري عن أي تجمعات خطرة، مشددةً على أن المواطن شريك أساسي في بناء بيئة آمنة ومستقرة تحفظ سلامة الجميع.

ومن المقرر خلال الفترة المقبلة تكثيف الحملات لتغطية جميع البؤر التي يتم رصدها بمختلف مدن ومراكز المحافظة، سواء من خلال الصفحة (الرسمية للمحافظة  - مواقع التواصل الاجتماعي، أو الخط الساخن) بما يضمن سرعة التحرك الميداني والتعامل الفوري مع مختلف البلاغات للحد من انتشار تلك الظاهرة.

يذكر أنه تم تخصيص سيارة بيطرية متخصصة تابعة لوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لدعم جهود المحافظة في التعامل العلمي والآمن مع الحيوانات الضالة، على أن تجوب مختلف المراكز والمدن لتعزيز كفاءة الحملات الميدانية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

