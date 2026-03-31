قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
الجيزة تحتفل بعيدها القومي الـ107.. الأنصاري : نستحضر تضحيات أهالي نزلة الشوبك .. صور
english EN
محافظات

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتفقدان كوبري سليمان عزت

جولة بكوبري سليمان عزت
جولة بكوبري سليمان عزت
أحمد بسيوني

قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بجولة ميدانية لمتابعة عدد من المحاور المرورية الحيوية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتعمير.

شملت الجولة تفقد الكوبري الرابط بين شارع 45 والطريق الدولي الساحلي، والمعروف باسم "كوبري الفريق أول سليمان عزت"، والذي يشرف على تنفيذه جهاز تعمير الساحل الشمالي، حيث يبلغ إجمالي أطوال الكوبري نحو 2638 مترًا، بمتوسط عرض يصل إلى 11 مترًا.

ويضم المشروع منظومة مرورية متكاملة متعددة المستويات، تشمل مسارات أرضية وعلوية، حيث يتضمن المسار العلوي حركة القادمين من شارع مصطفى كامل باتجاه شارع 45، إلى جانب مسار علوي آخر يربط شارع 45 بالطريق الدولي الساحلي عبر المستوى السفلي من الكوبري، بالإضافة إلى مسارات مخصصة للقادمين من الطريق الدولي الساحلي ومنطقة المعمورة، بما يضمن توزيع الكثافات المرورية بصورة علمية تحقق أعلى درجات السيولة والانسيابية.

كما تضمنت الجولة متابعة أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل بطول يقارب 5 كم، والتي تشمل تحسين طبقات الرصف، وتطوير منظومة الإشارات المرورية، وتعزيز عناصر السلامة والأمان على الطريق.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة تنفذ خطة ورؤية شاملة لتطوير البنية التحتية والمحاور والطرق بالمحافظات، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتيسير الحركة اليومية للمواطنين، وتقليل الأعباء الناتجة عن التكدسات المرورية ودعم كفاءة الحركة داخل المحافظة، خاصة خلال فترات الصيف والمواسم السياحية.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات المرورية التي تستهدف تقليل الاختناقات بنسبة تتراوح بين 15% و25% بالمناطق الحيوية، مشيرًا إلى أن مشروع كوبري الفريق أول سليمان عزت يمثل نقلة نوعية في خريطة الطرق بالمحافظة.

وقال المحافظ إن الكوبري يُعد مدخلًا استراتيجيًا جديدًا لمدينة الإسكندرية، ويساهم بشكل مباشر في إنهاء أزمة الاختناقات المرورية المزمنة عند تقاطع شارع السادات مع شارع مصطفى كامل، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية بداية من طريق الكورنيش وحتى الطريق الدولي الساحلي.

وأوضح أن المحافظة تعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكوبري بما يحقق النفع العام دون التأثير على الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي مواقف عشوائية بالمنطقة المحيطة، حفاظًا على المظهر الحضاري واستدامة كفاءة التشغيل.

الاسكندرية سليمان عزت كوبري محاور التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

