تأجيل محاكمة المتهمين بإشعال النار فى محل بوسط البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة حيازة سلاح والتعدى بالضرب وإشعال النار فى محل بسبب خلافات مالية مع مالكه لجلسة 28 أبريل المقبل.



وكان قسم شرطة عابدين، تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين أشعلوا النار فى محل بسبب خلافات مالية مع مالكه.

وتم القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق.