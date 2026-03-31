رونالدو : لأكثر من قرن.. ونحن نرتقي بكرة القدم البرتغالية ونلهم الملايين حول العالم

شارك كريستيانو رونالدو، نجم النصر والمنتخب البرتغالي، في الاحتفال بذكرى الاتحاد البرتغالي على مرور 112 منذ تأسيسه.



وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع اكس :"لأكثر من قرن، ونحن نرتقي بكرة القدم البرتغالية ونلهم الملايين حول العالم. فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المسيرة وأن نمثل البرتغال تهانينا، الاتحاد البرتغالي لكرة القدم!".



اقتربت ساعة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قيادة نادي النصر، بعد فترة تأهيل خضع لها في العاصمة الإسبانية مدريد، أنهى خلالها برنامجه العلاجي بنجاح تمهيدا لاستعادة جاهزيته الكاملة.

الضوء الأخضر من الجهاز الطبي

بحسب ما أوردته تقارير صحفية، منح طبيب النصر البرتغالي كارلوس ميغيل مواطنه رونالدو الإذن بالعودة إلى التدريبات الجماعية، إلى جانب زميله السنغالي ساديو ماني، بعد استكمال البرنامج التأهيلي خلال الأيام الماضية.