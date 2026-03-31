أيمن العشري: المرحلة الحالية تتطلب جاهزية الإنتاج ودعم السياسات الصناعية

في ضوء التقارير الدولية الأخيرة ، بشأن التطورات الإقليمية التي طالت عددًا من كبرى منشآت الحديد والصلب في إيران والمناطق الإقليمية الأخرى، أوضح أيمن العشري، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب، أن هذه التطورات تؤكد أهمية الصناعات الثقيلة كركيزة أساسية للاقتصاد الإقليمي وسلاسل الإمداد الاستراتيجية، وتبرز دور الصناعة الوطنية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأشار العشري، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب توفير بيئة تشغيل مستقرة ومحفزة للقطاع، تشمل ضمان توافر مدخلات الإنتاج، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمصانع، ووضع سياسات مرنة للتصدير، إلى جانب دعم لوجستي وتمويلي فعال، بما يضمن قدرة المصانع على التكيف بسرعة مع التغيرات في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن أي تغييرات في الإنتاج بالدول المنتجة للصلب، وخاصة في إيران والمناطق المجاورة، تتيح للمنتج المصري فرصة لتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية، من خلال موازنة العرض والطلب ودعم زيادة الصادرات بشكل مستدام، مشددًا على ضرورة التخطيط الاستراتيجي لخريطة التصدير المصرية بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج الوطني ويضمن استدامة تواجده في الأسواق الإقليمية والدولية.

وشدد العشري ، على أن استقرار ونمو صناعة الحديد والصلب المحلية لم يعد هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية، باعتباره الضمانة الحقيقية لاستدامة المشروعات الحيوية، ويعزز حضور مصر في الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز مكانتها كمركز صناعي محوري في صناعة الحديد والصلب.