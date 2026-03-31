محافظات

محافظ المنيا يكرم الأمهات المثاليات لعام 2026 تزامنًا مع العيد القومي الـ107

محافظ المنيا مع الامهات المثاليات
محافظ المنيا مع الامهات المثاليات
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مراسم تكريم «الأم المثالية لعام 2026»، والتي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص التابعة لإدارة المرأة والأمومة والطفولة، على مسرح ديوان عام المحافظة، تزامنًا مع فعاليات العيد القومي للمحافظة الـ107 وسط أجواء سادتها أسمى معاني العرفان والتقدير لدور الأم المصرية كركيزة أساسية لبناء الأسرة والمجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، وممثل المستشار العسكري، للمحافظة ونيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، وفضيلة الدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ومديري إدارات الديوان العام.

وفى كلمته، أكد المحافظ أن المرأة المصرية هي الشريك الأساسي والفاعل في بناء المجتمع وضمان تماسك نسيجه الوطني، فهي حائط الصد الأول في مواجهة التحديات الاجتماعية، والركيزة الأولى التي تستند إليها الدولة في ترسيخ القيم والهوية واستمرار مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف اللواء كدواني أن هذا التكريم يُعد ترجمة عملية لتوجهات الدولة في تعزيز مكتسبات المرأة وترسيخ دورها القيادي والمجتمعي، اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن دعم المرأة وحماية حقوقها يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، في إطار بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.

وخلال الفعالية، حرص المحافظ على تكريم السيدة عبير أحمد ممدوح تكريمًا استثنائيًا لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية عن محافظة المنيا، مشيدًا بقصتها الملهمة في الصبر والإرادة، حيث استطاعت مواجهة تحديات الحياة وتربية أبنائها حتى حصولهم على مؤهلات جامعية، وصولًا إلى رؤية ثمرة كفاحها في أحفادها الخمسة.

كما كرم المحافظ 22 أمًا مثالية من مختلف مراكز المحافظة والديوان العام والوحدات المحلية، حيث منحهن درع المحافظة ومكافآت مالية، تقديرًا لرحلة عطائهن وكفاحهن.

ومن جانبها، استعرضت فاطمة الزهراء، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة، جهود الإدارة ووحدة تكافؤ الفرص في رصد النماذج النسائية المشرفة، مؤكدة أن اختيار المكرمات جاء وفق معايير دقيقة وشفافة من خلال لجنة متخصصة لضمان وصول التكريم إلى مستحقيه من الأمهات المكافحات.

كما أعربت مدير ادارة المرأة و الأمومة والطفولة بالمحافظة عن تقديرها للدعم المباشر الذي يوليه محافظ المنيا لملفات المرأة، مؤكدة أن توجيهاته تمثل دفعة قوية لتنفيذ برامج مستدامة تستهدف تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية المحلية، بما يسهم في حماية حقوق الأم والطفل وترسيخ مكانتهما داخل المجتمع.

بدأ برنامج الفعالية بالسلام الجمهورى، اعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، كما تخللت الفعالية فقرات غنائية متميزة، قدمها كورال “جسر النور” التابع لهيئة “كوبتك أورفانز”، إلى جانب أناشيد وطنية لكورال المجدلية.

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

قافله طبيه

الدقهلية : 1843 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الروضة .. صور

صورة أرشيفية

رفع درجة الاستعداد القصوى بالإسكندرية لمواجهة "تقلبات الطقس" غداً الأربعاء

جهود جامعية

جامعة أسوان توقع بروتوكول لتعزيز فرص التوظيف وربط التعليم بسوق العمل

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد