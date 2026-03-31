14 حملة تفتيشية مفاجئة لرصد المخالفات بالقطاعات الخدمية بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تواصل عملها بكامل طاقتها لترسيخ مبادئ الانضباط الإداري، وضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، مشددًا على أن الجولات التفتيشية المفاجئة تمثل أداة فعّالة لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين، والارتقاء بمنظومة العمل داخل مختلف القطاعات الخدمية.

وفي هذا الإطار، استعرض المحافظ نتائج تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة (التفتيش المالي والإداري)، من خلال لجنة الرقابة الميدانية برئاسة الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، حيث رصدت اللجنة جهودًا مكثفة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، تضمنت متابعة الشكاوى الواردة إلى أجهزة المحافظة والتعامل الفوري معها، إلى جانب فحص عدد من الملفات التي تتطلب تدخلًا مباشرًا.

وأشار التقرير إلى تنفيذ 14 حملة تفتيشية مفاجئة خلال الأسبوع الماضى شملت 5 وحدات محلية، و6 زيارات لقطاع الصحة، وزيارتين لوحدات اجتماعية، وزيارة لقطاع الطب البيطري، وذلك في إطار متابعة انتظام سير العمل الإداري وقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن رصد عدد من المشكلات في قطاعات النظافة والإشغالات والصرف الصحي، واتخاذ قرارات فورية بشأنها.

وعلى ضوء ما أسفر عنه التقرير من رصد لحالات غياب وبعض أوجه القصور، وجّه اللواء كدواني بمواصلة أعمال التفتيش والمتابعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الحازمة تجاه المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير يمس مصالح المواطنين.

كما شدد المحافظ على سرعة تلافي الملاحظات الواردة بالتقرير، مع استمرار أعمال المرور والمتابعة الدورية، موجّهًا الجهات المعنية بإعداد تقرير شامل يتضمن ما تم اتخاذه من إجراءات لتصحيح الأوضاع، بما يضمن عدم تكرار تلك السلبيات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

