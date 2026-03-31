محافظ المنيا يشارك في الملتقى العلمي السادس للمطرانية تحت عنوان المنيا.. أجيال من الصمود

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في فعاليات الملتقى العلمي السادس الذي نظمته مطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس، بالتزامن مع العيد القومى للمحافظة، تحت عنوان المنيا.. أجيال من الصمود (حكاية إرادة شعب، برعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشخصيات العامة.

وأكد اللواء عماد كدواني، خلال كلمته، أن محافظة المنيا تمتلك تاريخًا وطنيًا عريقًا يعكس قوة وتماسك شعبها عبر مختلف العصور، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي الوطني وإحياء الذاكرة التاريخية لدى الأجيال الجديدة، خاصة فيما يتعلق بمحطات مهمة في تاريخ الوطن مثل ثورة 1919.

وتضمن الملتقى مناقشات علمية تناولت كفاح الشعب المصري عبر العصور، واستعرضت مسيرة نضاله الوطني وتلاحم أبنائه من أجل الحرية والاستقلال والبناء، إلى جانب إبراز إسهامات المصريين وعطائهم الحضاري والإنساني للعالم أجمع، كما شهد الملتقى حضورًا مميزًا من الباحثين والمهتمين بالتاريخ والتراث.

