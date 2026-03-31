الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ المنيا: طفرة إنشائية بقطاع التعليم وافتتاح ووضع حجر أساس 16 مدرسة وصرحا إداريا

محافظ المنيا يضع حجر أساس
محافظ المنيا يضع حجر أساس
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد حراكًا إنشائيًا كبيرا في قطاع الأبنية التعليمية، مؤكدًا أن احتفالات العيد القومي هذا العام تتوج بافتتاح ووضع حجر أساس عدد من الصروح التعليمية الجديدة بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير البنية التحتية للتعليم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة بأحدث الوسائل لأبناء المحافظة، مشددًا على أن «بناء الإنسان» يبدأ من توفير منشأة تعليمية لائقة ومتكاملة الإمكانيات.

وأكد اللواء كدواني أن هذه الطفرة الإنشائية تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل أجيال المنيا، حيث يجري العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن وصول خدمة تعليمية متميزة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن العيد القومي للمحافظة يكتسب قيمة إضافية بدخول هذه الصروح التعليمية الخدمة كقلاع للعلم والمعرفة.

واستعرض المحافظ تفاصيل المشروعات، موضحًا أنه سيتم وضع حجر الأساس لـ7 مدارس جديدة، تشمل:
مدرسة مغاغة الثانوية الصناعية (إحلال جزئي وصيانة) بإجمالي 27 فصلًا، ومدرسة الشعب للتعليم الأساسي ببني مزار (إحلال جزئي) بإجمالي 46 فصلًا، ومدرسة أبو بكر الصديق بإدقاق المسك بمطاي (إحلال جزئي وصيانة) تضم 10 فصول، ومدرسة مجمع الجزائر للتعليم الأساسي بسمالوط (إنشاء جديد) على مساحة 5776 مترًا مربعًا وتستوعب 55 فصلًا، إلى جانب مدرسة الفولي للتعليم الأساسي بالمنيا (إحلال كلي) لـ11 فصلًا، ومدرسة بني خيار الابتدائية بأبوقرقاص (إحلال جزئي) لـ26 فصلًا، ومدرسة تانوف للتعليم الأساسي بديرمواس والتي تشهد توسعة بإضافة 9 فصول.

وأوضح المهندس أحمد عثمان، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد 9 مدارس أصبحت جاهزة للتشغيل، من بينها مدرسة المسيد للتعليم الأساسي بالعدوة (إنشاء جديد) بـ22 فصلًا، وتوسعة مدرسة أبا البلد الإعدادية بنات بمغاغة بـ15 فصلًا، إلى جانب إنشاء مبنى إداري جديد لإدارة بني مزار التعليمية.

وأضاف أن الأعمال شملت أيضًا توسعة وصيانة عدد من المدارس، منها مدرسة شلقام إعدادي/ثانوي ببني مزار، ومدرسة النهضة الابتدائية بمطاي، ومدرسة الوفاء 2 للتعليم الأساسي بسمالوط، ومدرسة المستقبل بني خيار بأبوقرقاص، ومدرسة شرموخ بملوي، بالإضافة إلى مدرسة نزلة السرو للتعليم الأساسي بأبوقرقاص، التي تم إنشاؤها بطاقة استيعابية تصل إلى 44 فصلًا.

وأشار إلى استمرار العمل في عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها صيانة وتطوير مدرسة المنيا الثانوية الصناعية الجديدة بنين، والإحلال الكلي لمدرسة الشعب الابتدائية بمطاي، وإنشاء مبنى إداري جديد لإدارة ملوي التعليمية، بما يعزز جهود التطوير المتكامل للمنظومة التعليمية والإدارية بالمحافظة.

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

