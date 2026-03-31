أفواج سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية والسياحية بالمنيا

استقبلت المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة المنيا أفواجًا سياحية متعددة الجنسيات، شملت زائرين من ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وإنجلترا والدنمارك وسويسرا، وذلك في إطار تنامي حركة السياحة الوافدة للمحافظة وما تشهده من اهتمام متزايد على خريطة السياحة الثقافية.

وشهدت المواقع الأثرية إقبالًا ملحوظًا من السائحين، حيث حرصوا على زيارة المعالم التاريخية والتعرف على ما تزخر به المنيا من مقومات سياحية فريدة تعكس عمق الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب الاستمتاع بتجربة سياحية متنوعة تجمع بين التاريخ والطبيعة.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن توافد أفواج سياحية من جنسيات مختلفة يعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها المحافظة كمقصد سياحي واعد، مشيرًا إلى أن المنيا تمتلك ثراءً أثريًا وحضاريًا فريدًا يجعلها واحدة من أهم محطات السياحة الثقافية في مصر.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تطوير الخدمات السياحية ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الأثرية، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متميزة وآمنة للزائرين.

ولفت إلى استمرار جهود الترويج للمحافظة على المستويين المحلي والدولي لجذب المزيد من السائحين.