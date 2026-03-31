الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مورينيو يدافع عن محمد صلاح ويهاجم جيمي كاراجير

حسن العمدة

إنتقد المدير الفني البرتغالي “ جوزيه مورينيو ” جيمى كاراجير بسبب سوء معاملة  المصري محمد صلاح.

وقال مورينيو ،" انظروا، لا أفهم ثقافة تدمير أبطالكم. ما قدمه محمد صلاح لليفربول هو إرث كروي عظيم كأرقام، ألقاب، ثبات.

وتابع ،لكن بدلًا من منحه الاحترام الذي يستحقه، يجلسون في استوديوهات التلفزيون، يشككون فيه، يصنفونه، ويخلقون نقاشات عقيمة.

وشدد مورينيو علي أن، عندما يعلن لاعب بمستوى صلاح رحيله، لا يوجد إلا شيء واحد يجب فعله: إظهار الاحترام. لا تحاولوا التقليل من شأن إرثه.

وأكمل ،دربت في إنجلترا لسنوات عديدة. أعرف ما يتطلبه الفوز هناك، وأفهم تمامًا ما يمثله ليفربول. الأساطير الحقيقيون يدعمون بعضهم بعضًا. لكن مع صلاح؟ أرى صمتًا مطبقًا عندما يستحق الثناء، وأسمع ضجيجًا مبالغًا فيه عندما قدم لهم كل ما لديه.

وأردف ،إذا كان صلاح لاعبي... من فضلك. لا مجال للنقاش. لا مجال للنقاش إطلاقاً. إنه أحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا هذا القميص على الإطلاق.

وأختتم ،عندما يرحل، عليك أن تقف، وتصفق، وتقول "شكراً". لا تجلس على الأريكة وتقول: "آه، ربما هو السادس في القائمة". لا. هذا قلة احترام. هذا عار. "

