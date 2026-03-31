أسيوط .. مصرع أب وإصابة 4 من أسرته في انقلاب سيارة ملاكي بطريق منفلوط - الداخلة

لقي أب مصرعه وأصيب 4 آخرون من اسرته في حادث انقلاب سيارة ملاكي وقع مساء اليوم الثلاثاء، على طريق منفلوط/ الداخلة في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق منفلوط/ الداخلة ووجود وفيات ومصابين.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينةوالفحص إنقلاب سيارة ملاكي و أسفر الحادث عن مصرع محمد ي. م " 42 عامًا، فيما كلا من " انتصار . أ . س "45 عامًا " زوجته " و " أحمد . ي "15 عامًا، و " علاء . م . ي "19 عامًا،"نجليهما كما أصيبت "فاطمة . ك . ي "21، نجلة شقيق الأول.



وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، مع رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.