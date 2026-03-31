خبير طاقة يحذر من كارثة محتملة في أسواق النفط والغاز بسبب التوترات بالشرق الأوسط

حذر الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، من التداعيات الكارثية للصراعات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن خطورة الوضع الحالي تتجاوز تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار.

وقال "سلماوي"، في تصريحات لبرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، إن التنبؤ بمستقبل أسعار الطاقة أصبح أمراً بالغ الصعوبة لارتباطه الوثيق بمآلات الصراع الدائر، مؤكداً أن الأسعار شهدت ارتفاعاً غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن سعر برميل النفط من نوع خام برنت قفز ليصل إلى ما بين 110 و116 دولاراً، مقارنة بنحو 60 دولاراً قبل اندلاع الأزمة. وفيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي، لفت إلى وجود خلل في الدورة السعرية المعتادة، حيث من المتوقع أن تصل الأسعار في مارس إلى 7.5 دولار، لكنها ارتفعت حالياً إلى 15 دولاراً، متوقعاً أن تتأثر الأسعار بشكل كبير إذا استمر الصراع، مقارنة بمستويات قياسية سجلتها خلال الأزمة الأوكرانية في 2022 والتي بلغت نحو 30 دولاراً.

وأكد "سلماوي" أن استمرار التوترات في المنطقة قد يؤدي إلى اضطراب عالمي في أسواق الطاقة، ما سيؤثر على الأسعار والتوازن الاقتصادي في العديد من الدول.