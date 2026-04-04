محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان اليوم

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت 4 أبريل 2026، للمرافعة في محاكمة 11 متهما، في القضية رقم 23849 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بـ"خلية حلوان".

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 15 فبراير من عام 2021، بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، أسس المتهم الأول وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني للرابع انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وأمد المتهم الثاني جماعة إرهابية بأدوات وآلات مع علمه بأغراضها.