توك شو|مصطفى بكري: لا صمت عن معاناة المواطنين..وكواليس علاقة معقدة بين العراق والخميني..وموافي يحذر من الشريان التاجي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مضاعفات تصل إلى الوفاة..حسام موافي يوضح خطورة مرض الشريان التاجي

قال د حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن مرض الشريان التاجي يمكن علاجه، موضحًا أن طريقة العلاج تختلف من مريض لآخر حسب درجة ضيق أو انسداد الشرايين.

وأوضح موافي، خلال برنامجه «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الحالات قد تكتفي بتركيب دعامة لتوسيع الشريان، بينما تستدعي حالات أخرى إجراء جراحة القلب المفتوح، خاصة إذا لم تكن الدعامة كافية.

الصديق العدو".. كواليس علاقة معقدة بين العراق والخميني يكشفها سفير أسبق

كشف السفير نبيل نجم، سفير العراق الأسبق لدى القاهرة، أن بغداد كانت تدرك مبكرًا احتمالية تحوّل إيران إلى مصدر تهديد، خاصة في حال وصول التيار الديني إلى السلطة، وهو ما تأكد بعد نجاح الثورة الإسلامية عام 1979.

العلاقات بين الجانبين

أوضح نجم، خلال حواره مع الإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية" على قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات بين الجانبين لم تخلُ من أبعاد إنسانية، حيث أشار إلى شخصية عراقية تُدعى علي الرضا، تولّت رعاية روح الله الخميني خلال فترة إقامته في العراق، وساهمت في تيسير شؤونه وشؤون مرافقيه.

ياسمين عز للزوجات: قومي اعملي لجوزك كيكة الغابة السوداء أو ماتيلدا

طلبت الإعلامية ياسمين عز، من العرسان في الافراح إلغاء بعض الأمور كونها غير مناسبة ويجب تعديلها بأشياء أفضل، مشيرة إلى أن هناك أشياء يجب أن تكون غير موجودة.

وأضافت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة: "بلاش نكمل الفرح بعد تسعة مساء في الضلمة والعالم بيولع وانتي يا شيماء ممكن تأجلي الجواز بعد سنة".

مصطفى بكري : مضيق هرمز وباب المندب يهددان الطاقة العالمية ويشعلان أسواق النفط

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أهمية مضيق هرمز قد تضاعفت في الفترة الأخيرة بعد تراجع حركة الملاحة بنسبة تصل إلى 90%، ما يرفع تكاليف التأمين على ناقلات النفط بشكل كبير ويهدد بإحداث اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية.

وفي تصريحاته خلال برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أشار بكري إلى أن التحركات الأمريكية في المنطقة تهدف إلى إعادة رسم خريطة النفوذ في الخليج، مؤكدًا أن القوات المتواجدة في المنطقة لن تكون مجرد وجود مؤقت، بل لتنفيذ مهام محددة تهدد المصالح الدولية في الطاقة.

بكري : أزمة الطاقة الأوروبية تهدد الاقتصاد العالمي مع تصعيد واشنطن ضد إيران

أوضح الإعلامي مصطفى بكري أن الولايات المتحدة تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية في إيران من خلال السيطرة على مواقع إنتاج اليورانيوم المخصب، ما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.



وأشار بكري خلال برنامجه حقائق وأسرار على قناة صدى البلد إلى أن أوروبا تواجه تحديات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز بنسبة تصل إلى أكثر من 70%، وسط محاولات لتفادي الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة.

عقب عرضها إعلاميا.. تحرك أمني سريع في واقعة الاعتداء على شاب كفيف بالمنوفية

أشاد الإعلامي محمد موسى بسرعة استجابة وزارة الداخلية، مؤكدًا أن تحركها جاء عقب عرضه واقعة الاعتداء على شاب كفيف من ذوي الهمم، يُدعى مصطفى محمد دياب، على الهواء مباشرة، في مركز تلا بمحافظة المنوفية.

اعتداء عنيف وغير مبرر

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المشهد الذي عرضه كان صادمًا ومؤلمًا، حيث تعرّض الشاب الكفيف لاعتداء عنيف وغير مبرر من أحد الأشخاص، في واقعة كشفت قدرًا كبيرًا من القسوة وانعدام الرحمة، خاصة أن الضحية لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه أو حتى رؤية الخطر.

مش هتعرف تعمل حاجة انت مش بتشوف | كفيف المنوفية يكشف تفاصيل صادمة في الاعتداء عليه

كشف الشاب الكفيف مصطفى محمد دياب عن تفاصيل الاعتداء المأساوي الذي تعرض له في مركز تلا بمحافظة المنوفية، مؤكدًا أنه بفضل الله لم يصب بأذى جسدي خطير، وأن الجهات الأمنية تحركت على الفور بعد تحرير المحضر.

تفاصيل الواقعة



وأوضح مصطفى في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء الماضي، أثناء تواجده في أرضه الواقعة بقرية كفر بيع التابعة لمركز تلا، والتي يمتلكها منذ ثلاث سنوات ويمتلك رخصة بناء من مجلس ومدينة تلا.

خبيرة اجتماعية : الجيل الجديد يحتاج قدوة وليس خوفًا في البيت

قالت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية، إن طريقة تربية الأطفال في الماضي اعتمدت غالبًا على الخوف والطاعة الصارمة، ولكن الجيل الجديد يحتاج إلى نهج مختلف قائم على الحوار والقدوة الإيجابية داخل الأسرة.

بناء شخصية الأبناء

وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بناء شخصية الأبناء لا يتحقق بالإكراه أو الخوف، بل من خلال مشاركة التجارب الحياتية، والاستماع إلى أفكارهم، ومناقشتهم بطريقة هادفة، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات سليمة وتحمّل المسؤولية بشكل واعٍ.

مصطفى بكري: لا صمت عن معاناة المواطنين.. والإعلام يكشف المقصرين أمام الرئيس

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن معاناة المواطنين يجب أن تظل في صدارة الاهتمام، مشددًا على أن الإعلام لن يصمت أمام أي تقصير أو تجاهل من المسؤولين، خاصة في ظل متابعة القيادة السياسية الدقيقة لكل ما يُطرح.

وقال بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» إن الإعلام الحقيقي لا يهدف إلى التسلية أو الإثارة، بل يسعى إلى طرح القضايا الجادة التي تمس حياة الناس، مؤكدًا أن كشف المشكلات يساعد على حلها ويعزز من دور الدولة الرقابي