وزير الاستثمار: نعمل على طمأنة المستثمرين وتمكينهم من التوسع والتصدير

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم -السبت-، لعدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها وذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكنور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، وقيادات المنطقة الاستثمارية ورؤساء الشركات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية المتخصصة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ترتكز على تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، مشددًا على أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير يأتيان على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وفي اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمام كبير للمناطق الاستثمارية لما من أثار إيجابية في دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير: "نعمل على توفير بيئة أعمال جاذبة ترتكز على طمأنة المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات اللازمة لتمكينهم من التوسع والتصدير بقوة". وشدد على أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير يأتيان على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية".

وأوضح الدكتور فريد، أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتمكين المطورين والمستثمرين في المناطق الاستثمارية، مشيراً إلى أن الجولة شملت تفقد عدد من خطوط الإنتاج المتطورة، حيث استمع دولة الرئيس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى شرح مفصل من مسؤولي الشركات حول خطط التوسع المستقبلية وتحديات التشغيل.

تعزيز الصادرات المصرية

وشدد الوزير على أن تعزيز الصادرات المصرية والوصول بها إلى الأسواق العالمية يتطلب رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوفير بنية تحتية لوجستية ومعلوماتية متطورة، وهو ما تجسده المنطقة الاستثمارية ببنها، والتي توفر للمستثمرين منظومة متكاملة من الخدمات والتراخيص في مراكز خدمات المستثمرين.

وأشار إلى أن المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود الحكومية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، إذ تبلغ مساحتها نحو 46 فدان، وتضم نحو 56 مشروع به 147 وحدة صناعية تعمل بالأنشطة الغذائية والزراعية والصناعات المكملة لها.

وفي ختام الجولة، أشاد الدكتور فريد بحجم الاستثمارات القائمة بالمنطقة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة كافة السبل لدعم المناطق الاستثمارية من خلال بحث الحوافز النوعية المرتبطة بمعدلات التصدير وتعميق المكون المحلي، مؤكدًا أن الاستثمار في التصنيع هو القاطرة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل واعدة للشباب المصري.

وتضمنت الجولة التفقدية عددًا من الشركات الصناعية العاملة في مجال عمليات فرز وغسيل وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية آليا، بالإضافة إلى تصنيع وتعبئة التمور، وتصنيع منتجات الألبان والمواد الغذائية، وتصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية والمكملات الغذائية.