ضعي بذور الكتان على شعرك وشاهدي النتيجة

في السنوات الأخيرة، أصبح استخدام بذور الكتان للشعر علاجًا طبيعيًا رائجًا، وذلك لأسباب وجيهة.

فمع تزايد الوعي بحلول التجميل الخالية من المواد الكيميائية، يتجه الناس إلى بذور الكتان كمكون نباتي فعال للعناية بالشعر، وبفضل غناها بأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتين ومضادات الأكسدة، تُقدم بذور الكتان طريقة بسيطة وفعالة لتغذية الشعر من الجذور إلى الأطراف.

فوائد بذور الكتان للشعر

يساعد البروتين الموجود في بذور الكتان على تقليل التكسر وتقصف الأطراف

الاستخدام المنتظم يمكن أن يجعل الشعر أكثر نعومة وسهولة في التصفيف

يقوي الجذور ويقلل من التساقط المفرط

فوائد زيت بذور الكتان

خذ كمية صغيرة من زيت بذور الكتان

دلكيه بلطف على فروة الرأس

اتركيه لمدة 30-60 دقيقة قبل الغسل

والترطيب العميق امزج جل أو مسحوق بذور الكتان مع المكونات الأخرى

ضعيه بالتساوي على الشعر

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل الشطف