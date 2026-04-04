إنجاز هندسي.. تقدم نوعي في الأعمال الإنشائية للوحدة الثانية بالضبعة

قال الدكتور أمجد الوكيل عضو المجلس التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية إن وتيرة العمل داخل مشروع محطة الضبعة النووية تتواصل بخطوات محسوبة ودقيقة، حيث شهدت الوحدة النووية الثانية إنجازًا هندسيًا مهمًا هذه الأيام بتركيب أحد المكونات الإنشائية الرئيسية داخل مبنى المفاعل، وهو الهيكل الداعم لوعاء المفاعل (Thrust Truss).

وتابع الوكيل أن هذا المكون لا يمثل مجرد عنصر معدني، بل يُعد جزءًا أساسيًا في منظومة الأمان، إذ يسهم في تثبيت وعاء المفاعل وضمان استقراره الهيكلي في مختلف الظروف التشغيلية والخارجية.

عملية التركيب جاءت نتاج تخطيط دقيق وتنفيذ احترافي، حيث:

تم رفع الهيكل، الذي يزن نحو 82 طنًا، باستخدام رافعة ثقيلة عالية الكفاءة.

وصلت القدرة الرافعة للمعدة المستخدمة إلى 1350 طنًا

شارك في التنفيذ فريق متخصص يضم نحو 20 مهندسًا وفنيًا

هذا التطور يعكس بوضوح أن المشروع يسير وفق رؤية هندسية متكاملة، وبما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والأمان النووي، ويؤكد أن الضبعة لم تعد مجرد مشروع مستقبلي، بل واقع يتم بناؤه على الأرض يومًا بعد يوم.

