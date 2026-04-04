برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز مسار الإصلاح الاقتصادي وتحسن معيشة المواطنين

أشاد النائب محمد عبد الفتاح آدم عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن قنا، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية تعكس رؤية واضحة وشاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

وأوضح عبد الفتاح آدم، في تصريح صحفي له اليوم. أن تأكيد الرئيس على مواصلة مسار الإصلاحات المالية يمثل خطوة ضرورية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن تبني سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بشأن تحسين جودة حياة المواطنين تعكس أولوية الدولة في ربط نتائج الإصلاح الاقتصادي بالبعد الاجتماعي، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، لافتًا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات كبرى مثل المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار محمد عبد الفتاح، إلى أن تركيز الاجتماع على تنويع مصادر التمويل والتوسع في الاقتصاد الأخضر يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، قادر على التعامل مع المتغيرات العالمية، خاصة في ظل تداعيات الأزمات الإقليمية على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وثمّن نائب الصعيد توجه الدولة لإعداد رؤية اقتصادية متكاملة لمرحلة ما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأوضح أن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة يمثل ركيزة أساسية لخلق فرص عمل حقيقية، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تدعم الابتكار وتوفر بيئة جاذبة للشباب ورواد الأعمال، بما يعزز مستقبل الاقتصاد المصري.