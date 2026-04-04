قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائبة التنسيقية: البرلمانات العالمية تستعين بمراكزها البحثية لتطوير الأداء التشريعي والرقابي

منى قشطة، عضو مجلس النواب
منى قشطة، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب المؤتمر، باقتراح برلماني للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، عملًا بأحكام الدستور، والمادة (424) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تفعيل وتطوير دور قطاع البحوث البرلمانية، وإتاحة خدماته البحثية والمعرفية للنواب، بما يسهم في دعم العمل التشريعي والرقابي ورفع كفاءة الأداء البرلماني.

وأوضحت النائبة منى قشطة في المذكرة الإيضاحية لاقتراحها، أن مجلس النواب يضطلع بدور محوري في إقرار التشريعات وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهو ما يستلزم توافر قاعدة معرفية وبحثية رصينة تسهم في دعم القرار البرلماني، وتعزيز قدرة السادة النواب على التعامل مع القضايا المعقدة والمتشابكة التي تفرضها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع البحوث البرلمانية التابع للأمانة العامة للمجلس يعد أحد الركائز المؤسسية المهمة التي أُنشئت بهدف توفير الدراسات والمعلومات والتحليلات اللازمة لدعم العمل البرلماني، وقد قدم القطاع خلال فترات سابقة عددًا من الدراسات التي اتسمت بالجودة والمنهجية العلمية، بما يعكس أهمية هذا الدور وإمكاناته، وضرورة الحرص على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المؤسسية القائمة داخل مجلس النواب  لتعزيز كفاءة الأداء التشريعي والرقابي. 

 وأكدت النائبة منى قشطة، أننا بحاجة إلى استمرارية وتحديث الإنتاج البحثي بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة، التي تتسم بتعقد القضايا وتداخلها، سواء في مجالات التحول الرقمي، أو السياسات الاقتصادية والاجتماعية، أو القضايا التكنولوجية المستحدثة، وغيرها من الملفات والقضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطن المصري، مشيرة إلى أن الاقتراح يهدف لتفعيل الدور البحثي لقطاع البحوث البرلمانية، وإتاحة مخرجاته للنواب بصورة منتظمة ومنهجية، ودعمهم بدراسات مبسطة ومعمقة في آن واحد، تشمل التحليل المقارن والتجارب الدولية فيما يخص القضايا المطروحة على أجندة عمل المجلس؛ بما يسهم في رفع كفاءة النواب، وتعزيز جودة التشريع، وتمكين المجلس من أداء دوره الرقابي على نحو أكثر فعالية، ويضمن استمرارية الاستفادة من الخبرات المؤسسية بما يتماشى مع الممارسات الفضلى في البرلمانات الرائدة عالميًا.

وبينت نائبة التنسيقية، أن العديد من دول العالم المتقدمة قد أرست تقاليد مؤسسية راسخة لدعم العمل التشريعي والرقابي لبرلماناتها من خلال أذرع بحثية متخصصة، تعمل على تزويد الأعضاء بالدراسات والتحليلات الموضوعية، ومن بينها الكونجرس الأمريكي والبرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي فضلًا عن البرلمان الألماني، حيث تضطلع هذه الكيانات بدور محوري في توفير المعلومات الدقيقة . 

منى قشطة مجلس النواب هشام بدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

صحة القليوبية: الالتزام الصارم بتحديث الملفات الطبية وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى

جانب من الحملة

ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه في السوق السوداء بالقليوبية

ارشيفيه

أهالي سندوب بالدقهلية ينقذون شخصا ألقى بنفسه بمياه البحر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد