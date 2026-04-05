لا تنازلات.. واشنطن تقترب من التصعيد العسكري في مواجهة إيران وسط انقسام داخلي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المشهد الحالي في التعامل الأمريكي مع الأزمة الإيرانية يشهد تغليبًا واضحًا للخيار العسكري على حساب المسارات السياسية، مشيرًا إلى توجه الرئيس الأمريكي نحو التصعيد بهدف استعادة ما يُعرف بـ"الهيبة الأمريكية"، دون إبداء استعداد لتقديم أي تنازلات، رغم التداعيات السلبية واستهداف الطائرات الأمريكية.

تصاعد موجة الاستقالات

وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن الإدارة الأمريكية تواجه حالة من الاضطراب الداخلي، في ظل تصاعد موجة الاستقالات داخل مؤسساتها، لافتًا إلى رحيل شخصيات بارزة مثل رئيس الأركان ووزيرة العدل، مع توقعات باستمرار هذه الاستقالات حال تصاعد الأزمة إلى مواجهة عسكرية شاملة.

وأشار إلى أن هذه الاستقالات تعكس رفضًا داخل مؤسسات الدولة الأمريكية، خاصة العسكرية، لاحتمالات الانخراط في عملية برية، إضافة إلى الاعتراض على أسلوب إدارة الأزمة، الذي يتسم بمحاولة الانفراد بالقرار وتهميش القيادات العسكرية.

المؤسسة العسكرية الأمريكية

وأضاف أن قطاعًا من المؤسسة العسكرية الأمريكية ينظر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره شخصية تفتقر إلى الخلفية العسكرية، ما يثير شكوكًا حول قدرته على إدارة صراع بحجم وتعقيد المواجهة المحتملة مع إيران.

