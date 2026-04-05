احتفل متحف أخناتون بـ يوم المخطوط العربي، ضمن أنشطة إدارة التنمية الثقافية والوعي الأثري بالمتحف، لإثراء تجربة الزيارة للسائحين والمصريين.

متحف أخناتون يحتفل بيوم المخطوط العربي



يُعد يوم المخطوط العربي مناسبة ثقافية مهمة تسلط الضوء على أحد أعظم كنوز الحضارة العربية والإسلامية، ألا وهي المخطوطات التي حفظت تراثاً علمياً وأدبياً وفكرياً امتد لقرون طويلة. ففي هذا اليوم، تتجدد الدعوة إلى الاهتمام بالمخطوط العربي واعتباره شاهداً حياً على إبداع الإنسان العربي.

يذكر أن متحف اخناتون مقام على مساحة 25 فدانا شرق النيل بمنطقة أبو فليو بمدينة المنيا ، وتم تصميم المتحف على شكل هرمى يتكون من 5 طوابق يتضمن قاعات عرض ومدرسة للترميم ، ومنطقة للعروض المفتوحة ومبنى إداري ومعرض لبيع الكتب والهدايا ، إضافة إلى مرسى سياحي لاستقبال السفن ومتحف مكشوف.

وحكم إخناتون البلاد ما يناهز الـ17 عاما، ويرجح أنه في العام 12 من عهده إرتقت نفرتيتي لتحكم البلاد إلي جانبه,وربما شارك في الحكم ملك أخر هو سمنخ-كا-رع، ثم ورث العرش بعد ذلك ولم تزد مدة حكمه عن عام ونصف، تلاه علي العرش حوالي عام 1336ق.م الأمير الصغير توت عنخ أتون الذي قام في العام الثاني من حكمه بإعادة إفتتاح معابد أمون رع وغير إسمه إلي توت عنخ أمون، ليظهر إحترامه وتأكيد عودته لعبادة هذا الإله.