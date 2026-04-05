أستاذ علم اجتماع سياسي: إسرائيل تستخدم الحروب النفسية والتلاعب بعقول المجتمعات

أكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن هناك حرب تستخدمها إسرائيل تسمى "الحرب الإدراكية"، موضحًا أن الحرب النفسية والإدراكية مهمة جدًا وتجعل العدو يشعر بالضعف، مشددًا على أن نصف المعركة الآن "إعلام" في ظل السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد سعيد صادق، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الحرب الخفية الحالية وتلاعب إسرائيل بالعقول وضرب المجتمعات من الداخل تحت مسمى "الحرب الإدراكية"، مؤكدًا أن إسرائيل لا تستيطع التحكم في الشرق الأوسط من الناحية الديموغرافية، موضحًا أن هناك ما يسمى بـ"اللعبة الإعلامية" يتقليل من وعي المواطنين بشأن عدم قدرتهم والتحكم بهم.

وأضاف سعيد صادق: "الحرب النفسية ليست فقط على مصر ولكن على الوطن العربي والمنطقة بأكملها من قبل إسرائيل، جزء كبير من الحرب تكون نفسية وإدراكية وإسرائيل تركز على هذه الحرب بشكل كبير".

ونوه سعيد صادق بأن إسرائيل الخط الدفاع الأول هو الموساد وبعد ذلك الجيش، مهمة الموساد باستخدام التكنولوجيا والتعاون مع الأجهزة الاستخباراتية الدولية كالهندية في اختراق إيران من الداخل، موضحًا أن إسرائيل نجحوا في أشواط من الحرب الإدراكية الحالية تجاه الوطن العربي.