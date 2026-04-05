الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
أستاذ علم اجتماع سياسي: إسرائيل تستخدم الحروب النفسية والتلاعب بعقول المجتمعات

أكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن هناك حرب تستخدمها إسرائيل تسمى "الحرب الإدراكية"، موضحًا أن الحرب النفسية والإدراكية مهمة جدًا وتجعل العدو يشعر بالضعف، مشددًا على أن نصف المعركة الآن "إعلام" في ظل السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد سعيد صادق، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الحرب الخفية الحالية وتلاعب إسرائيل بالعقول وضرب المجتمعات من الداخل تحت مسمى "الحرب الإدراكية"، مؤكدًا أن إسرائيل لا تستيطع التحكم في الشرق الأوسط من الناحية الديموغرافية، موضحًا أن هناك ما يسمى بـ"اللعبة الإعلامية" يتقليل من وعي المواطنين بشأن عدم قدرتهم والتحكم بهم.

وأضاف سعيد صادق: "الحرب النفسية ليست فقط على مصر ولكن على الوطن العربي والمنطقة بأكملها من قبل إسرائيل، جزء كبير من الحرب تكون نفسية وإدراكية وإسرائيل تركز على هذه الحرب بشكل كبير".

ونوه سعيد صادق بأن إسرائيل الخط الدفاع الأول هو الموساد وبعد ذلك الجيش، مهمة الموساد باستخدام التكنولوجيا والتعاون مع الأجهزة الاستخباراتية الدولية كالهندية في اختراق إيران من الداخل، موضحًا أن إسرائيل نجحوا في أشواط من الحرب الإدراكية الحالية تجاه الوطن العربي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

وان بيساكا

وست هام يونايتد يتقدم بشكوى بسبب غياب آرون وان-بيساكا للاحتفال بتأهل الكونغو

محمد صديق

محمد صديق: ندمت على اللعب في الأهلي

ناصر منسي

الغندور: ناصر منسي ظاهرة لابد أن تدرس

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد