النائبة مها عبد الناصر تقترح منع الموبايل في المدارس| تفاصيل

قالت النائبة مها بعد الناصر إن الكتب المتاحة على منصة "كتابي" قليلة وقديمة ولا تقدم محتوى جذابًا للأطفال والشباب، مشددة على ضرورة تطوير قصور الثقافة وعقد شراكات مع القطاع الخاص والجمعيات الثقافية لإنتاج محتوى مبتكر يناسب الجيل الحالي.

وأضافت خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إنتاج أفلام كارتون أو مجلات مشابهة للمحتوى القديم لن يفيد، مؤكدة على أهمية خلق بدائل تعليمية وترفيهية حقيقية للأطفال والشباب بعيدًا عن المحتوى التقليدي.

واقترحت عبد الناصر تفعيل منع الموبايل في المدارس للحد من الوقت الذي يقضيه الطلاب أمام الشاشات، وإرسال فيديوهات توعوية عبر الرسائل القصيرة SMS للأهالي، خاصة في القرى والمناطق النائية، لضمان وصول المعلومات للمستهدفين الذين لا يستخدمون تطبيقات مثل WhatsApp.

كما أشارت إلى ضرورة توجيه التركيز نحو المنصات التي يتواجد عليها جيل ألفا مثل سناب شات، بدلاً من الاعتماد على فيسبوك وإنستجرام، مؤيدة استخدام التصنيف العمري وربط الهوية بالرقم القومي للأطفال دون 15 عامًا لضمان الاستخدام الآمن للمنصات والألعاب الرقمية.

وأكدت بعد الناصر على أهمية إشراك وزارة الشباب والرياضة لدراسة دور مراكز الشباب في توفير أنشطة بديلة وجاذبة للأطفال خلال الإجازات، لضمان استفادة أكبر عدد من الطلاب بعيدًا عن الشاشات.