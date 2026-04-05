قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الشيوخ يوصي بخطة عاجلة لزيادة صادرات التمور وتعظيم القيمة المضافة

النائب السعيد غنيم
ماجدة بدوى

أصدرت  لجنه الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة وكيل اللجنة النائب السعيد غنيم، عدة توصيات هامة خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد ، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من الدكتور أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية، بشأن وضع خطة عاجلة لتطوير وتعظيم صادرات مصر من التمور ، و دعم مزارعي النخيل، خاصة في مناطق سيوة والوادي الجديد.

واوصت اللجنة بضرورة التوسع في التصنيع التحويلي للتمور عبر إنشاء وتشجيع إقامة مصانع لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مثل العجوة، ودبس التمر، وعسل التمر، وسكر التمر، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد من خلال تحسين منظومة الجمع والتخزين والنقل وإنشاء مراكز حديثة للتعبئة والتغليف وفتح أسواق تصديرية جديدة لها.

من جانبه، أكد الدكتو أشرف عبد الغني مقدم الطلب  أن مصر تتربع على عرش الإنتاج العالمي للتمور بنسبة تقارب 19%، بامتلاكها أكثر من 20 مليون نخلة وإنتاج سنوي يصل لنحو مليوني طن، إلا أن العائد الاقتصادي لا يزال دون المأمول، حيث لا تُصدر مصر سوى 3-4% فقط من إجمالي إنتاجها السنوي.

وطالب عبد الغني بخارطة طريق متكاملة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة تصل إلى 600% خلال الفترة المقبلة، عبر التوسع في زراعة الأصناف التصديرية المطلوبة عالميا مثل المجدول والبرحي، والتحول من تصدير المنتج الخام إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع.

واقترح عضو مجلس الشيوخ بتقديم حوافز ضريبية وجمركية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع تعبئة وتغليف حديثة، وتأسيس مراكز لوجستية وسلاسل تبريد في مناطق الإنتاج للحد من الفاقد الذي يصل في بعض المناطق إلى 30%، فضلاً عن دعم صغار المزارعين فنيا وتمويليا لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.

كما طالب بضرورة إيجاد آليات تسويق متطورة مثل بورصة التمور، وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالإنتاج والتصدير، بما يضمن تقليل فجوة الوسطاء وتحقيق عائد عادل للمنتج، ويعزز من موارد النقد الأجنبي للدولة المصرية بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة.

النائب السعيد غنيم مجلس الشيوخ لجنه الصناعة والتجارة الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد