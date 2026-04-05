ماكينة حصاد الفول تنهى حياة شاب فى قرية دندرة بقنا

لقى شاب مصرعه داخل ماكينة حصاد" دراسة"، أثناء حصد محصول الفول فى قرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب أثناء قيامه بفرم محصول الفول داخل أرض زراعية بجزيرة دندرة.

بالانتقال والفحص تبين مصرع أحمد عبدالوهاب الشخيبى ٤٠ عاما، أثناء مشاركته مع آخرين فى حصاد محصول الفول، حيث سقط فى ماكينة الحصاد، ما أدى إلى مصرعه فى الحال.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



