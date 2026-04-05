محافظ الوادي الجديد تكرم أعضاء قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة

كرّمت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، أعضاء قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة، بحضور الدكتور خيري عبدالحميد عميد كلية طب بنين جامعة الأزهر،

و الدكتورة إيمان الشال عميد كلية طب بنات جامعة الأزهر، والدكتور عادل عبده عميد كلية البنين والبنات الأزهرية بالوادي الجديد؛ تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال تنفيذ القافلة الطبية بالمحافظة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين المحافظة والجامعة.

وفي لفتة تقديرية، تلقت المحافظ اتصالًا هاتفيًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أعرب خلاله عن خالص تقديره لجهود المحافظة في دعم القوافل الطبية، وتقديم كافة أوجه التعاون والتيسيرات اللازمة لخدمة أبناء المحافظة.

أكدت المحافظ أن القافلة حققت نتائج متميزة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 2225 حالة في مختلف التخصصات، وإجراء 57 عملية جراحية، مشيرةً إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية كبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط لاستكمال العلاج.

أضافت أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة تنفيذ مسح طبي شامل لأبناء المحافظة؛ بهدف الكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما شددت على أهمية التوسع في مجالات التعاون مع جامعة الأزهر، لا سيما في مشروعات التنمية المستدامة، ومنها دراسة تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر بالاعتماد على مخلفات النخيل، بما يعزز الاستفادة من الموارد البيئية المتاحة ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.