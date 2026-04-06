طريقة عمل أجنحة بالصوص الحار.. بطعم لذيذ

قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أجنحة بالصوص الحار، فهي من الأكلات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في البيت.





مقادير أجنحة بالصوص الحار



● أجنحة دجاج

● ملح وفلفل

● ثوم مفروم

● ثوم بودرة

● بصل بودرة

● بابريكا

● شطة

● خل

● كاتشب

● هوت صوص

● عصير ليمون

● نشا

● زيت زيتون

● زعتر

● فلفل حار

● عسل

● مكرونة اسباجيتي للتقديم

طريقة تحضير أجنحة بالصوص الحار



تتبل الأجنحة بكل البهارات

ثم يضاف الزعتر والملح والفلفل ثم يضاف الخل

ثم يضاف قليل من النشا وتقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي

لعمل الصوص

يخلط الكاتشب مع الهوت صوص ثم يضاف الخل وكل البهارات والعسل

ويترك حتى تمتزج المكونات ثم تضاف الأجنحة ثم تضاف المكرونة الاسباجيتي

وتقدم