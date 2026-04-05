خبير لوائح: زد يقترب من المشاركة في الكونفدرالية.. ولائحة كاف واضحة

أكد عامر العاميرة، خبير اللوائح الرياضية، أن لائحة المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية واضحة ولم تتغير منذ سنوات.

وقال العاميرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "لائحة الكونفدرالية موجودة منذ عام 2017، وهي لائحة قديمة وواضحة".

وأضاف: "في الموسم الماضي، شارك الزمالك في الكونفدرالية بصفته بطل كأس مصر، بينما شارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا لكونه صاحب المركز الثاني في الدوري".

وتابع: "فريق زد سيكون ضمن الأندية المشاركة في الكونفدرالية حال تتويجه بكأس مصر، أو حتى في حال خسارته النهائي، بشرط أن يكون بيراميدز ضمن أول ثلاثة مراكز في جدول الدوري، وفقًا لنصوص اللائحة الحالية".

وأكد أن المعايير المنظمة للمشاركة الأفريقية محددة سلفًا، ولا تخضع للاجتهاد، بل يتم تطبيقها بشكل واضح وفق ترتيب الدوري ونتائج البطولات المحلية.