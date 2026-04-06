باسم سمرة: يوسف شاهين قالي مبتفهمش حاجة.. وأتمنى أعيش زمن الفراعنة

كشف الفنان باسم سمرة، عن كواليس تعاونه مع المخرج الراحل يوسف شاهين في فيلم «القاهرة منورة بأهلها»، حيث أخبره بموهبته في الإخراج، لكنه تمسك بالتمثيل، مرددا:" ساعتها قالي انت مبتفهمش حاجة".

ولفت باسم سمرة، خلال لقاء ببرنامج “صاحبة السعادة”، المذاع على قناة “دي إم سي”، إلى أن المخرج يسري نصر الله كان له دور كبير في توجيهه وتقديم النصائح له خلال مسيرته.



وأعرب باسم سمرة، عن حنينه لزمن الماضي، معتبرًا أن الحياة كانت أكثر هدوءًا وبركة، بينما ساهم تسارع العصر الحالي في تقليل التواصل بين الناس، متمنيًا لو عاش في زمن الفراعنة حين كانت مصر في صدارة العالم، أو في عام 1973 للمشاركة في الحرب ونيل شرف الدفاع عن الوطن.

وشدد على رفضه لأي إساءة لمصر أو رموزها، مشددًا على أن حب الوطن يظل أولوية لا تقبل المساومة.