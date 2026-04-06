البحث العلمي تعقد ورشة عمل تمكين تكنولوجيا الفضاء.. اليوم

تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور جينا الفقي – القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم ورشة عمل بعنوان:

“تمكين تكنولوجيا الفضاء: من هندسة الأقمار الصناعية وتحليل البيانات إلى تحقيق التنمية المستدامة وريادة الأعمال”

وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية – الدور الثالث – أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تأتي الورشة في إطار أنشطة قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث الفضاء والاستشعار عن بعد، وتهدف إلى:

• تبادل الخبرات بين الباحثين والجهات المعنية والقطاع الخاص

• تطوير تطبيقات فضائية تدعم مجالات الزراعة والموارد الطبيعية والتخطيط العمراني

• تعزيز الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة

و يشارك في الورشة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في مجالات الفضاء والاستشعار عن بعد وتحليل البيانات.