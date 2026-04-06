بشير التابعي: الزمالك سيتوج بالدوري المصري

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن معتمد جمال مدرب كبير وواعد، وسيكون له الفضل بعد الله والجمهور في أي بطولة يحققها هذا الموسم.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "معتمد جمال اسم كبير ومدرب واعد ويدرب ناديًا كبيرًا".

وتابع:" وفي حالة الفوز بأي بطولة هذا الموسم سيكون الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، للجمهور ومعتمد جمال فقط، والإدارة ليس لها أي دخل".

وعن الأهلي قال: "الأهلي في الموسم الحالي خسر كل البطولات، واستمرار المدرب ييس توروب في هذا الوضع يعتبر قرارًا خاطئًا. لكن لاعبي الأهلي العائدون من المنتخب لديهم دوافع جديدة، وستظهر رغبتهم في المنافسة على الدوري، وسيفوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا".

وأتم: "بعد الأداء القوي للزمالك أمام المصري، أتوقع أن يتوج الفريق بلقب الدوري المصري في حال سير الأمور بشكل طبيعي ودون تدخل أي عوامل خارجية".