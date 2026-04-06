الحركة بركة.. انطلاق رالي المشي لكبار السن

انطلقت بحديقة الميريلاند " فعاليات النسخة الثالثة من رالي المشي لكبار السن (الحركة بركة)، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة واسعة نحو 4000 مشارك من كبار السن وأسرهم على مستوى 23 دار رعاية لكبار السن بمحافظات “القاهرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية”.

وشاركت فرق الهلال الأحمر المصري بتوفير خدمات التأمين الطبي والإسعافات الأولية لضمان سلامة المشاركين فى الرالي، في إطار تعزيز الشراكة الإنسانية والخيرية لهذا الحدث السنوي.

وتضمن الرالي، عدداً من الانشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية التى قدمها كورال جولدن ييرز فى الحدث الذى يستهدف نشر الوعى الصحى عن التقدم بالسن وتعديل الصورة النمطية للتقدم بالسن وتعزيز المشى كنشاط أساسي لكبار السن، والتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة من الجوانب الاجتماعية والنفسية وتعزيز الدمج بين الأجيال، حيث التشارك فى الأنشطة.

وأكدت نرمين منصور، مدير عام الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، أهمية هذه الأنشطة في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن ودعم دمجهم في المجتمع، موجهة الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على توفير منظومة متكاملة من الرعاية لكبار السن من خلال عدد من البرامج والخدمات التي تشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية والاقتصادية، ودور رعاية المسنين وتطوير خدماتها، وتقديم برامج الرعاية النهارية، وتنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.