وزير العدل : 9.6 مليار جنيه إيرادات من 13 مليون معاملة بالمحاكم في العام المالي الماضي

قال المستشار محمود الشريف ، وزير العدل إن وزارة العدل تمتلك نحو 1996 مقرًا على مستوى الجمهورية، وتتعامل سنويًا مع ما يقرب من 13 مليون معاملة، حققت من خلالها إيرادات تُقدَّر بنحو 9.6 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب المصري لمناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التقاضي وميكنة الخدمات، بما يواكب التحول الرقمي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروع تحويل الصوت إلى نص داخل 66 قاعة جلسات، بحيث يتم تسجيل وقائع الجلسة بشكل إلكتروني بالتوازي مع عمل سكرتير الجلسة، بما يسهم في تحقيق الدقة وسرعة توثيق الإجراءات.

وأكد أن الوزارة مستمرة في التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المحاكم، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات التقاضي.