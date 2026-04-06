إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب "تروسيكل" على طريق شبراخيت - دسوق أمام قرية محلة بشر بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق شبراخيت - دسوق أمام قرية محلة بشر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: يوسف محمد محمد، 14 عامًا، مصاب بنزيف في المخ، وهاني محمد محمد، 12 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وسيف حسن أحمد، 16 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعادل السيد إبراهيم، 13 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومؤمن أحمد عبد المجيد، 16 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون مركز شبراخيت.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.