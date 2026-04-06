تحرير 85 محضرًا تموينيًا لمخابز بلدية مخالفة بـ 5 مراكز في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد هدية، وكيل وزارة التموين، حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية بعدد من مراكز المحافظة، ضمن تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية لضمان انتظام العمل وعدم التلاعب في وزن وجودة الخبز، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية، مع إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملات عن تحرير 85 محضرًا تموينيًا متنوعًا، ففي مراكز أبو حمص والمحمودية ورشيد، تم ضبط 21 مخبزًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وفي مركزي إيتاي البارود وأبو المطامير، تم ضبط 29 مخبزًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و12 مخبزًا لمخالفات متنوعة عدم نظافة وعدم إعلان وعدم وجود سجلات، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر ما بين توقف عن العمل بدون إذن ومخالفات تشغيل، وكذا تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.