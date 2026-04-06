مصرع فتاة أسفل عجلات قطار أمام بوابة المساحة بدمنهور

لقيت فتاة في بداية العقد الرابع من العمر مصرعها في الحال، صدمها قطار في أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور أمام منطقة بوابة المساحة، بدمنهور وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام بوابة المساحة بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة، تبين مصرع ندى.أ.م، 30 عاما، حيث صدمها القطار أثناء عبورها القضبان، مما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.