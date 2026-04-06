فينيسيوس: دعم الجماهير سلاحنا أمام بايرن.. ولا نفكر إلا في الفوز

يستعد ريال مدريد لمواجهة قوية أمام بايرن ميونخ، غدًا الثلاثاء، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط طموحات كبيرة من الفريق الملكي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد فينيسيوس جونيور أن دعم الجماهير سيكون عنصرًا حاسمًا في هذه المواجهة، مشيرًا إلى أن الأجواء في البرنابيو دائمًا ما تمنح الفريق دفعة إضافية في الليالي الأوروبية، رغم صعوبة المنافس الذي يمتلك خبرة كبيرة.

وأوضح النجم البرازيلي أن تذبذب الأداء أمر طبيعي خلال الموسم، مؤكدًا أن الفريق تأثر بعد فترة التوقف الدولي، وهو ما ظهر في مواجهة مايوركا، لكنه شدد على أهمية التركيز الكامل في مثل هذه المباريات الحاسمة.

وتطرق فينيسيوس إلى مستقبله مع ريال مدريد، معربًا عن رغبته في الاستمرار لفترة طويلة، مؤكدًا ثقته في إدارة النادي، وأن مسألة تجديد عقده سيتم حسمها في الوقت المناسب.

كما أشاد بزميله كيليان مبابي، مؤكدًا أنه يمثل إضافة كبيرة للفريق بفضل أهدافه وتأثيره داخل الملعب، مشددًا على أن المباريات الكبرى تُحسم بلمسات اللاعبين الكبار.

وعن علاقته بالجهاز الفني، أبدى فينيسيوس ارتياحه للعمل مع ألفارو أربيلوا، مؤكدًا أنه يحظى بثقة المدرب، ويسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه، خاصة بعد تجاوزه فترة صعبة على المستوى التهديفي هذا الموسم.

وأشار إلى أنه بات في حالة بدنية جيدة، بعد العمل المكثف داخل وخارج الملعب، مؤكدًا استعداده الكامل لخدمة الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم.

وفي سياق آخر، تطرق اللاعب إلى قضية العنصرية، مؤكدًا أنها ظاهرة مستمرة في مختلف الدول، معربًا عن أمله في استمرار الجهود لمواجهتها والحد من تأثيرها على اللاعبين.

واختتم فينيسيوس تصريحاته بالتأكيد على أهمية عودة عدد من اللاعبين المصابين، وعلى رأسهم إيدير ميليتاو وجود بيلينجهام، مشيرًا إلى أن اكتمال الصفوف سيمنح ريال مدريد قوة إضافية في المنافسة على الألقاب.