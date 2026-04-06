إسكان الشيوخ تؤجل مناقشة خفض سعر فائدة التمويل العقاري ببورسعيد

قررت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، تأجيل مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سلامة والخاص بخفض سعر الفائدة للتمويل العقاري في بورسعيد.

وجاء ذلك استجابة لطلب النائب محمد سلامة صاحب المقترح والذي طالب بإرجاء المناقشة لحين حضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأعلنت اللجنة توجيه الدعوة لوزيرة الإسكان ومديرة الصندوق لحضور الاجتماع القادم الذي سيتم تحديد موعده في وقت لاحق؛ للنظر في المقترح ودراسة أبعاده.

ويذكر أن النائب محمد سلامة، طالب في مقترحه، بخفض سعر الفائدة بنسبة 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.

ويستهدف المقترح التسهيل على الشباب المتقدمين لمشاريع الإسكان وتخفيف الأعباء المالية لحماية الأسر واستقرارها .