طريقة عمل سلطة التونة.. وصفة سهلة ومغذية في دقائق

تعد سلطة التونة من الأطباق السريعة والمفيدة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، حيث تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة خفيفة أو عشاء صحي.



المكونات:

علبة تونة مصفاة من الزيت أو الماء

ثمرة طماطم مقطعة إلى مكعبات

حبة خيار مقطعة

ربع بصلة صغيرة مفرومة

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

عصير ليمونة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

(اختياري) ذرة أو زيتون مقطع



طريقة التحضير:

في وعاء عميق، توضع التونة بعد تصفيتها جيدًا، ثم تضاف إليها الطماطم والخيار والبصل والبقدونس.

بعد ذلك، يُضاف عصير الليمون وزيت الزيتون، مع تتبيل المكونات بالملح والفلفل حسب الرغبة. تُقلب جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس، ثم تُقدم السلطة باردة إلى جانب الخبز أو كطبق جانبي.

نصائح لنتيجة أفضل:

يمكن إضافة ملعقة من المايونيز للحصول على قوام كريمي، كما يمكن تعزيز القيمة الغذائية بإضافة بيض مسلوق. وتمنح رشة خفيفة من الكمون نكهة مميزة ومحببة.

وتبقى سلطة التونة خيارًا عمليًا وسريع التحضير، يناسب مختلف الأوقات ويمنح الجسم عناصر غذائية مهمة.