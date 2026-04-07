الرمد الربيعي.. أعراض مزعجة مع بداية الحرارة وأسباب تستدعي الحذر

مع دخول فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة، يعاني كثيرون، خاصة الأطفال، من مرض ، وهو نوع من الحساسية الشديدة التي تصيب العين وتزداد حدتها مع التعرض للشمس والأتربة.

وبحسب ما نشره موقع الطبي، فإن الرمد الربيعي وهو من الأمراض الموسمية التي تظهر غالبًا في الربيع والصيف، ويصيب الذكور أكثر من الإناث، خاصة في سن الطفولة والمراهقة.

أعراض الرمد الربيعي

تظهر أعراض هذا المرض بشكل واضح ومزعج، وتشمل:

حكة شديدة في العين تعد أبرز الأعراض

احمرار العين والتهابها

إفرازات مخاطية لزجة

الشعور بوجود جسم غريب داخل العين

حساسية شديدة تجاه الضوء (رهاب الضوء)

تورم الجفون في بعض الحالات

وفي الحالات المتقدمة، قد يؤدي إهمال العلاج إلى التأثير على سطح القرنية، ما قد يسبب مشكلات في الرؤية.

أسباب الإصابة بالرمد الربيعي

يوضح التقرير أن السبب الرئيسي للإصابة هو رد فعل تحسسي مفرط من الجهاز المناعي تجاه بعض العوامل البيئية، مثل:

حبوب اللقاح المنتشرة في الربيع

الأتربة والغبار

التعرض المباشر لأشعة الشمس

الهواء الجاف والحرارة المرتفعة

كما أن التاريخ العائلي للحساسية، مثل الربو أو الإكزيما، يزيد من احتمالية الإصابة.

نصائح للوقاية

ينصح الأطباء بعدة إجراءات لتقليل فرص الإصابة أو تخفيف الأعراض، منها:

تجنب التعرض المباشر للشمس قدر الإمكان

ارتداء نظارات شمسية عند الخروج

غسل العين بالماء البارد بانتظام

الابتعاد عن الأماكن المليئة بالغبار

عدم فرك العين لتجنب زيادة الالتهاب

ويؤكد الخبراء أن التشخيص المبكر والعلاج المناسب يساعدان في السيطرة على الأعراض ومنع المضاعفات.

المصدر: Mayo Clinic