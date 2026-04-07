مش هتقلقي تاني.. معلومات للآباء عن شريحة الموبايل للأطفال

في خطوة تستهدف تعزيز حماية النشء في العالم الرقمي، أعلن ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن قرب طرح شريحة موبايل مخصصة للأطفال، وذلك ضمن خطة الدولة لتنظيم استخدام الإنترنت وتقليل مخاطره على صغار السن.

ما هي شريحة الموبايل للأطفال؟

الشريحة الجديدة عبارة عن خط محمول يتم تصميمه خصيصًا للأطفال، بحيث يوفر بيئة رقمية آمنة، مع أدوات رقابة تتيح لولي الأمر متابعة استخدام الطفل للهاتف بشكل كامل، بدلاً من الاعتماد على الخطوط التقليدية.

أبرز مميزات الشريحة

من المتوقع أن تقدم الشريحة مجموعة من الخصائص التي تركز على الأمان، أبرزها:

الرقابة الأبوية: تمكين الأسرة من متابعة المكالمات والاستخدام

حجب المحتوى غير المناسب: منع الوصول إلى المواقع والتطبيقات الضارة

تحديد وقت الاستخدام: للحد من الإفراط في استخدام الهاتف

باقات مخصصة للأطفال: تشمل محتوى تعليمي وترفيهي مناسب

تقييد بعض الخدمات: مثل الاشتراكات أو تحميل تطبيقات دون إذن.

يأتي هذا التوجه في ظل الزيادة الكبيرة في استخدام الأطفال للهواتف الذكية، وما يصاحبها من تحديات مثل:

التعرض لمحتوى غير لائق

التنمر الإلكتروني

الإدمان على الشاشات

التواصل مع غرباء عبر الإنترنت

وتهدف الشريحة إلى خلق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وضمان سلامة الأطفال.

موعد الطرح

أوضح الوزير أن العمل جارٍ حاليًا بالتعاون مع شركات الاتصالات لإطلاق الخدمة خلال فترة قريبة، بعد الانتهاء من الجوانب الفنية والتنظيمية.

دور الأسرة يظل الأهم

ورغم أهمية هذه الخطوة، يؤكد الخبراء أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، حيث تظل متابعة الأسرة وتوجيه الأطفال هي خط الدفاع الأول لضمان استخدام آمن للإنترنت.