مرأة ومنوعات

مهلبية الفراولة.. حلويات الربيع اللذيذة على الموائد

مهلبية الفراولة
مهلبية الفراولة
ريهام قدري

مع حلول موسم الفراولة الطازجة، تصدرت مهلبية الفراولة قائمة الحلويات المفضلة على الموائد، حيث تجمع بين القوام الكريمي الغني وطعم الفراولة الحلو والمنعش، لتصبح خيارًا مثاليًا لفصل الربيع.

ويتميز إعداد المهلبية بسهولة التحضير في المنزل، إذ يمكن لأي شخص إعدادها باستخدام مكونات بسيطة ومتاحة:

المكونات:

4 أكواب حليب كامل الدسم

نصف كوب سكر (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة)

ربع كوب نشا ذرة

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب فراولة طازجة مقطعة

صوص فراولة أو مهروس الفراولة لتعزيز النكهة

بسكويت أو مكسرات (اختياري للتزيين)


طريقة التحضير:

1. في وعاء صغير، يُخلط النشا مع قليل من الحليب البارد حتى يذوب تمامًا.


2. في قدر على النار، يُسخن باقي الحليب مع السكر والفانيليا حتى يبدأ بالغليان على نار متوسطة.


3. يُضاف خليط النشا تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تتماسك المهلبية ويصبح القوام كريميًا.


4. يُزال القدر عن النار ويُضاف نصف كمية صوص الفراولة أو المهروس لإضفاء نكهة الفراولة.


5. تُصب المهلبية في أكواب التقديم، وتُترك لتبرد قليلًا، ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل لتتماسك.


6. يُزين الوجه ببقية الفراولة الطازجة، ويمكن إضافة بسكويت مفتت أو مكسرات حسب الرغبة.

تعد مهلبية الفراولة وجبة مثالية تجمع بين الطعم والمظهر الجذاب، وتُناسب جميع أفراد العائلة، لتصبح من الحلويات المحببة في موسمها.

