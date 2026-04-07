استدعاء سيارات أستون مارتن DBX بحادث وينتهي بصدمة كهربائية

كشفت شركة "أستون مارتن" العالمية عن إطلاق حملتي استدعاء واسعتين تشملان أكثر من 5,000 سيارة من طراز "دي بي إكس" (DBX)، وذلك بعد رصد عيوب فنية خطيرة تتعلق بنظام التعليق الخلفي وبرمجيات مراقبة ضغط الإطارات.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية بعد تسجيل حادثة تصادم واحدة على الأقل ناتجة عن فقدان السيطرة على المركبة، مما دفع الصانع البريطاني للتحرك الفوري لحماية عملائه.

خلل نظام التعليق ومخاطر فقدان السيطرة

يعد الاستدعاء الأول هو الأكثر خطورة، حيث يتعلق ببراغي تثبيت نظام التعليق الخلفي في طرازات "DBX"؛ إذ كشفت التقارير أن هذه البراغي قد تتعرض للفشل أو الكسر أثناء القيادة، مما يؤدي إلى انهيار مفاجئ في توازن السيارة وفقدان السيطرة الكاملة عليها.

وقد أكدت الشركة أن هذا العيب الميكانيكي تسبب بالفعل في وقوع حادث تحطم واحد، وهو ما جعل الإصلاح الفوري ضرورة قصوى لضمان سلامة الركاب على الطرقات السريعة.

مشكلة برمجية في نظام مراقبة الإطارات

بالتوازي مع المشكلة الميكانيكية، واجهت أستون مارتن خللاً برمجياً يؤثر على نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) في أكثر من 5,000 مركبة.

ويؤدي هذا العطل إلى إعطاء قراءات خاطئة أو فشل النظام في تنبيه السائق عند انخفاض ضغط الإطارات بشكل حاد، مما يزيد من مخاطر انفجار الإطارات أو تدهور أداء السيارة، خاصة في سيارة فائقة الأداء مثل "DBX" التي تتطلب دقة عالية في توازن ضغط الهواء.

استجابة سريعة لـ 5,028 سيارة متضررة

تشمل حملة الاستدعاء ما مجموعه 5,028 سيارة، حيث بدأت أستون مارتن في التواصل مع الملاك لتحديد مواعيد للفحص الفني الشامل.

وستقوم مراكز الخدمة المعتمدة باستبدال براغي نظام التعليق المتضررة وتحديث البرمجيات الخاصة بنظام الإطارات مجانًا، في عملية تهدف إلى استعادة المعايير الصارمة للجودة والأمان التي تشتهر بها العلامة التجارية البريطانية العريقة.

أثر الاستدعاء على مبيعات “دي بي إكس”

تعتبر "DBX" هي السيارة الأكثر مبيعًا في أسطول أستون مارتن حاليًا، ويمثل هذا الاستدعاء تحديًا للشركة للحفاظ على ثقة عملائها في فئة الـ SUV الفاخرة.

ويرى خبراء الصناعة أن شفافية أستون مارتن في الإعلان عن "حادث التصادم" والاعتراف بخلل "البراغي" يعكس جدية كبيرة في التعامل مع معايير السلامة، وهو أمر ضروري للحفاظ على قيمة السيارة في سوق إعادة البيع لعام 2026.

نصائح لملاك أستون مارتن DBX في المنطقة

يُنصح ملاك هذا الطراز في المملكة العربية السعودية ومصر بضرورة مراجعة الوكلاء المحليين فورًا للتأكد من شمول سياراتهم في حملة الاستدعاء عبر رقم التعريف (VIN).

ويُشدد الفنيون على عدم إهمال أي أصوات غير طبيعية صادرة من خلفية السيارة أو تجاهل تنبيهات لوحة القيادة، وذلك لتجنب أي مواقف طارئة قد تنجم عن الخلل الميكانيكي في نظام التعليق قبل إتمام عملية الإصلاح الرسمية.