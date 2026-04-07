الجامعات تطلق مبادرة لتوعية الشباب بترشيد استهلاك الطاقة.. ورئيس جامعة المنصورة يوضح التفاصيل

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة تبنّت خطة استراتيجية متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن الاستهلاك المنزلي يمثل نحو 37% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، ما يبرز أهمية توعية الشباب بدورهم في خفض الاستهلاك.

وأوضح خاطر، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجامعة أطلقت مبادرة لتأهيل طلابها كسفراء للطاقة، بهدف نشر ثقافة الترشيد داخل الحرم الجامعي وخارجه، خاصة أن طلاب الجامعة ينتمون إلى مختلف المحافظات، بما يسهم في نقل هذه الثقافة إلى المنازل وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأضاف أن الخطة قصيرة المدى تشمل الاعتماد الكامل على الإضاءة الطبيعية نهارًا، وتقليل الإضاءة ليلًا إلى 30% في الحالات الضرورية، وضبط استخدام التكييفات عند 25 درجة، فيما تستهدف الخطة طويلة المدى التحول إلى الطاقة الشمسية، لتحويل الجامعة إلى نموذج رائد في كفاءة استهلاك الطاقة.